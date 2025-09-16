كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6.5 و12.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.