80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
10:32 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت- آية محمد:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و210 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.
