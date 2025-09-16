إعلان

80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

10:32 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و210 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

أسعار الأسماك والمأكولات البلطي سوق العبور تعاملات اليوم
