تنويه مهم من "تاون جاس" بشأن أعمال صيانة طارئة بمحور بن زايد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحور بن زايد أمام كمبوند الباتيو أورو في منطقة التجمع الأول، وذلك اليوم الاثنين بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أنه قد يشعر السكان بانتشار رائحة الغاز خلال فترة الصيانة، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

ودعت "تاون جاس" العملاء إلى الاطمئنان، موضحة أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع طوارئ الشركة على الرقم المختصر 129 من أي خط أرضي.

