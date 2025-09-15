إعلان

تنويه مهم من "تاون جاس" بشأن أعمال صيانة طارئة بمحور بن زايد

04:09 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

تاون جاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحور بن زايد أمام كمبوند الباتيو أورو في منطقة التجمع الأول، وذلك اليوم الاثنين بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال ستتم وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أنه قد يشعر السكان بانتشار رائحة الغاز خلال فترة الصيانة، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

ودعت "تاون جاس" العملاء إلى الاطمئنان، موضحة أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع طوارئ الشركة على الرقم المختصر 129 من أي خط أرضي.

اقرأ أيضًا:

أسعار الطماطم تعود للارتفاع بالأسواق.. والشعبة تفسر الأسباب وموعد الانخفاض

شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات

هل ترتفع أسعار الحديد بعد فرض رسوم 16.2% على البليت والصاج؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تاون جاس محور بن زايد الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم