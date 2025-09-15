"دومتى" تدرس إنشاء مصنعا في السعودية



كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتى، أنها تدرس إنشاء مصنعًا تابع لها بالسعودية موضحة أن الأمر لا يزال تحت الدراسة ولم يصدر قرارًا رسمي من مجلس الإدارة إلى الآن؛ بحسب إفصاح الشركة للبورصة.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، جاء ذلك ردًا على احدى الأخبار المنشورة بعنوان "دومتي تدرس إنشاء مصنع في السعودية وتسعى إلى تعزيز دورها في الخليج"، مؤكدة أنها ملتزمة بالإفصاح وفقًا لقنوات الإفصاح الرسمية حال تم اتخاذ هذا القرار .

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عام 1990. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في في صناعة الأغذية ومنتجات الألبان مع التركيز على الأجبان البيضاء و العصائر، حيث تقوم بإنتاج باقة متنوعة من المنتجات الغذائية والألبان والأجبان والعصائر بمختلف نكهاتها – المتوفرة في قرابة 200 وحدة بيعية بما في ذلك منتجات علامتي دومتي وبرافو.