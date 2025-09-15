إعلان

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:59 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتب- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و210 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

