كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 15-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3259 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4190 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4888 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5586 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39100 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173724 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 279300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01 % إلى نحو 3642 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





