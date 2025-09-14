سي آي كابيتال لإدارة الأصول مديرًا استثماريًا للشركة العربية للاستثمار

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أحدى الشركات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، على اتفاقية شراكة مع الشركة العربية للاستثمار بهدف تعيين شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، مديرًا لمحفظة استثمارية للشركة العربية للاستثمار.

ويأتي هذا التعيين، وفق بيان الشركة اليوم، في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة العربية للاستثمار لإعادة هيكلة استثماراتها، والتي تستهدف استثمار ما يقرب من 800 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، مع التركيز على الأسواق العامة، الأسهم، والأسواق الخاصة بما في ذلك رأس المال الجريء.

وشهد توقيع الشراكة حضور عبد الله باخريبه، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار، ودخيل الزهراني، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة، ومحمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة سي آي كابيتال القابضة، وهشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، وطارق شاهين رئيس قطاع الاستثمار بالشركة وأيمن عامر رئيس قطاع الأسهم بالشركة.

قال عبد الله باخريبه، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة العربية للاستثمار الهادفة إلى إعادة هيكلة محفظتها وتوجيه جزء من رأس المال نحو أسواق الأسهم في المنطقة، بما فيها السوق المصري الذي يشهد فرصًا جاذبة للنمو.

وقال عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، إن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لخططنا في التوسع الإقليمي وتعزيز دورنا كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة.