أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
10:55 ص السبت 13 سبتمبر 2025
كتبت- دينا كرم:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت 13-9-2025، عند نفس أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و240 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.
