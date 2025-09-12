أسعار النفط تواصل خسائرها مع مخاوف فائض المعروض

وكالات

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مضيفة إلى الانخفاضات الكبيرة للجلسة السابقة، وسط مخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة وفائض المعروض، رغم القلق بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وفقًا لما تم نشره على "CNN الاقتصادية".

وانخفضت عقود خام برنت المستقبلية 49 سنتًا، أو 0.74%، لتصل إلى 65.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتًا، أو 0.82%، إلى 61.86 دولار.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" الوساطة، إن معركة التضخم في الولايات المتحدة لم تُحسم بعد، ما يضعف توقعات الطلب على النفط من أكبر اقتصاد في العالم، حتى الاضطرابات الجيوسياسية لا تدعم الأسعار، إذ تشير المؤشرات الأساسية إلى فائض المعروض وضعف الطلب.

وأظهرت تقارير حكومية يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس بأعلى معدل لها منذ سبعة أشهر، بالإضافة إلى زيادة طلبات إعانة البطالة لأول مرة الأسبوع الماضي، ما يعزز توقعات بأن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل في محاولة لدعم النمو الاقتصادي، ما قد يزيد الطلب على النفط.

واكتسبت أسعار النفط هذا الأسبوع نحو 2% مع توقع اضطرابات محتملة في الإنتاج أو تدفقات التجارة بسبب النزاع والحرب، لكن المؤشرات بدأت بالانخفاض يوم الخميس، وما زالت تمحو المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع.

وجاءت الخسائر بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع أسرع من المتوقع هذا العام نتيجة لزيادة الإنتاج المخطط من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها مثل روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وفي تقريرها الخاص، لم تُجرِ أوبك أي تغيير على توقعاتها المرتفعة نسبيًا لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026، قائلة إن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو ثابت.

وأضافت شركة "إس دي آي سي فيوتشرز" في تقرير يومي أن سوق النفط لا يزال يتأرجح بين ضغوط فائض المعروض ومخاوف الاضطرابات قصيرة الأجل، لكن القلق الجيوسياسي يوفر دعمًا متراجعًا للأسعار.

وقررت أوبك+ يوم الأحد زيادة حصص الإنتاج النفطي ابتداءً من أكتوبر، مع سعي السعودية، قائد المجموعة، لاستعادة حصتها في السوق.

وقالت عدة مصادر تجارية لرويترز يوم الخميس إن صادرات السعودية من النفط إلى الصين سترتفع، حيث ستقوم شركة أرامكو الحكومية بشحن نحو 1.65 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، ارتفاعًا من 1.43 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

وفي روسيا، ثاني أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة في 2024، تراجعت الإيرادات من مبيعات النفط الخام ومنتجات النفط في أغسطس إلى أحد أدنى المستويات منذ بدء النزاع في أوكرانيا، حسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية.

وأفاد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى 424.6 مليون برميل.

اقرأ أيضًا:

معرض "نيبو" للذهب يخصص جناحًا للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

لماذا لم يرتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنفس قيمة زيادته عالميا؟

غلق المحبس أولا.. خطوات شحن كارت عداد الغاز مسبق الدفع