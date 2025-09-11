كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 11-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3250 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4178 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4875 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 39000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173258 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 3620 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.