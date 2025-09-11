82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
10:33 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- أحمد الخطيب:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و220 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.
