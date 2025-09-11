إعلان

82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:33 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 80 و220 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.






