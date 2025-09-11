كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الخميس 11-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3267 جنيهًا للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4200 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5600 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 39200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174160 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25% إلى نحو 3631 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.