كتبت- أمنية عاصم:

تباين أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات جلسة اليوم بالتماشي مع أداء البورصات العالمية بسبب ضعف قطاع التكنولوجيا في وول ستريت.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر وول ستريت يوم الجمعة، حيث تراجع أداء القطاعات التكنولوجية، مما أدى إلى موجة بيع إقليمية في أسهم التكنولوجيا الآسيوية.

-انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.25 % أي بما يعادل 26.33 نقطة ليصل إلى مستوى 10670 نقطة.

-حققت بورصة قطر، انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 0.42 % أى ما يعادل 46.90 نقطة ليسجل مستوى 11175 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضًا بنحو 1.5 % عند مستوى 5969 نقطة، بينما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا هامشيًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.83 % عند مستوى 10010 نقطة، وجاء ذلك بإغلاقات جلسة اليوم.

بورصات الكويت والبحرين وسلطنة عمان ترتفع بالختام

-سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.15 % أى ما يعادل 13.65 نقطة ليستقر عند مستوى 9101 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.28 % أى ما يعادل 5.4 نقطة ليسجل مستوى 1934 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 1.40%أى ما يعادل 72.2 نقطة ليستقر عند مستوى 5102 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

