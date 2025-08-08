كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 8-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3073 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3951 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5268 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163834 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 3388 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.