هل ستنخفض أسعار الأسماك الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

كتبت- آية محمد:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك، إن أسعار الأسماك تشهد استقرارًا في الوقت الحالي، على الرغم من قلة المعروض بالسوق.

وأوضح حليم، أن موسم الصيد الجديد يبدأ في 15 سبتمبر المقبل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة وبالتالي تراجع الأسعار.

وأضاف أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، وأرجع ذلك إلى اختلاف تكاليف النقل من سوق العبور للمناطق المختلفة، كما أن حجم السمكة له دور رئيسي في تحديد سعرها.

وأشار حليم، إلى أن الكميات المتاحة حاليًا تأتي بشكل رئيسي من المزارع، إلى جانب بعض الكميات التي تأتي من دمياط والتي تعد مرتفعة السعر، موضحا أن حركة الإقبال على شراء الأسماك ضعيفة في الوقت الحالي.

وأضاف حليم، أن الأسماك تختلف عن باقي السلع، لأن كميات المعروض منها غير ثابتة وتعتمد على الإنتاج اليومي من البحر أو المزارع، بعكس السلع الأخرى ذات الكميات المحددة.

اقرأ أيضًا:

سرقة البيانات.. خبراء يحذرون من استخدام الـ"واي فاي" العامة المجانية

الملابس الجاهزة: تخفيضات الأوكازيون الصيفي تصل إلى 50% هذا العام

سبائك وجنيهات أم ذهب كسر؟.. خبراء الذهب يوضحون أفضل وسيلة للاستثمار