كتبت- آية محمد:



بدأت فعاليات البرنامج التدريبي في مجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، المقدَّم لصاحبات المشروعات اليدوية والخدمية المشاركات في المبادرة، في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة.



وينفَّذ البرنامج عبر الإنترنت من خلال أربع مجموعات تدريبية صباحية ومسائية، ويستمر التدريب ٢١ ساعة على مدار سبعة أيام، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يوميًا.



ويتضمن التدريب أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الداعمة للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويقدَّم ضمن جهود المبادرة لتمكين رائدات الأعمال من مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في المنصات الرقمية والتطبيقات والخدمات المقدَمة على الإنترنت.



ويؤهل البرنامج المتدربات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب المشروعات، وفهم أساسيات الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق الرقمي للتوسع في المشروعات على منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تطوير المنتجات، والتسويق الرقمي، وتحليل الجمهور، واستخدام أدوات وتطبيقات مجانية لإنشاء محتوى مرئي وصوتي، وتحليل استراتيجيات التسويق، ووضع خطط المحتوى الترويجي واستراتيجيات التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصميم المنتجات المبتكرة.



كما يتيح البرنامج فرصة للتعرف على أساسيات التجارة الإلكترونية ومعايير اختيار منصات التجارة الإلكترونية المناسبة لتسويق المنتجات والمشروعات، ودور التجارة الإلكترونية في دعم الشركات الصغيرة للتوسع على المستوى العالمي.



وفي سياق متصل، انعقد اللقاءان التشاركيان الثالث والرابع بين رائدات الأعمال من خريجات المبادرة الحاصلات على لقب قدوة العام.



وتمحور اللقاء الثالث حول مفهوم سلاسل الإمداد في مجال المشروعات اليدوية، وقدمته إحدى القدوات المتخصصات في مجال تطوير ريادة الأعمال.



وتضمن اللقاء شرحًا لمفهوم سلاسل الإمداد وكيفية إدارتها بشكل فعّال متوافق مع البيئة ومواكب للتكنولوجيا، وذلك بهدف تمكين السيدات من المنافسة وتحقيق النجاح في مجال المشروعات اليدوية.



أما اللقاء الرابع فقدمته إحدى القدوات المتخصصات في تصميم الحُلي، وتم استعراض طرق لتحرير الصور بسهولة واحترافية باستخدام برنامج "Photoroom" الذي يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، ويساعد في إزالة خلفيات الصور بسهولة، وإنشاء صور احترافية للمنتجات لعرضها على المتاجر الإلكترونية، وكذلك لإنشاء محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، ودمج الصور مع خلفيات متنوعة أو تأثيرات بصرية لتسويق أفضل للمنتجات، الأمر الذي يمكِّن المستفيدات من استخدام البرنامج بسهولة واحترافية.



ومبادرة قدوة-تك تهدف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات صاحبات المشروعات اليدوية والخدمية من مختلف المحافظات من خلال أنشطة وبرامج متخصصة لبناء قدراتهن الرقمية في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وأحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهن لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم الرقمي، ويسمح بفتح مزيد من الفرص أمامهن، ويعزز من تنافسيتهن في الأسواق.



وتتضمن المبادرة أيضًا تنظيم لقاءات تشاركية تتيح فرصًا لتبادل الخبرات بين المستفيدات، بما يسهم في تطوير مهاراتهن في التعامل مع متطلبات التحول الرقمي، ويؤدي إلى زيادة أرباح المشروعات وتطويرها للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.







