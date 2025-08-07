كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.4 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.27 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 88.17 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.69 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.35 جنيه، بتراجع 5.45 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60.64 جنيه، بتراجع 7.36 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.82 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.34 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.14 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.73 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.85 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 130.11 جنيه، بتراجع 8.56 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.44 جنيه، بزيادة 5.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.14 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.98 جنيه، بزيادة 1.39 جنيه.