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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 أغسطس 2025

03:29 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5201 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5246 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4590 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3934 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36722 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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