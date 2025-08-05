إعلان

مبيعات محلية تقفز بالمؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.58% بالختام

03:34 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.58 % عند مستوى 35254 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.90 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 395.3 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.36 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 375.98 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.26 % عند مستوى 34704 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق