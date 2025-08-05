كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و220 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.