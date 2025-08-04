كتبت- أمنية عاصم:

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية ،إن عدد المستثمرين الجدد من الأفراد بلغ نحو 123 ألف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ نحو 100 ألف في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال مشاركة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، المنعقد تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025.

واستعرض الشيخ، جهود البورصة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، حيث حققت البورصة المصرية زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد خلال العامين الماضيين، مدفوعة بتوسيع استخدام تقنيات التسجيل الرقمي وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، فضلاً عن حملات التوعية الاستثمارية المكثفة، مما أسهم في زيادة عمق السوق وزيادة حجم المشاركة الفردية والمؤسسية على حد سواء.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نُظمت تحت عنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج"، استعرض رئيس البورصة الدور المحوري الذي تلعبه سوق الأوراق المالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني،

وأكد على أهمية البورصة كأداة فعالة لتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات بناءة منتجة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية وتحقيق النمو المستدام.

وكما سلط الضوء على أبرز المزايا التي تتيحها البورصة للمستثمرين، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها مؤخراً، مثل إمكانية تسجيل المستثمرين باستخدام جواز السفر الساري، وإتاحة حلول رقمنة شاملة في فتح الحسابات وتنفيذ التداولات من خلال تطبيقات تكنولوجيا مالية متقدمة.

وأضاف أن هذه التسهيلات تأتي في إطار استراتيجية موسعة لتشجيع مشاركة المصريين بالخارج في الأسواق المالية، وتعزيز مساهمتهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس البورصة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين المصريين بالخارج، من خلال عدة أنشطة وفعاليات بالتعاون مع مختلف عناصر منظومة سوق المال ومكاتب التمثيل التجاري، بما يعزز من ربط المصريين في الخارج بسوق المال الوطني ويدعم مساعي الدولة لزيادة تدفقات العملة الأجنبية وتعظيم الاستثمارات.