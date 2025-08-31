كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علي أهمية دور الشركة العامة للبترول كشركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن اعتمادها على أحدث التقنيات وتطبيق الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق نتائج متميزة ،مما يؤكد أن الحقول المتقادمة فى مصر ما زالت تحمل الكثير من الامكانات التي يمكن الوصول إليها بالمزج بين الخبرات والتقنيات الحديثة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشركة .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة العامة للبترول للعام المالي 2024/2025، عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية و قيادات قطاع البترول.

ووجه الوزير بضرورة تعميم هذه التكنولوجيات الناجحة على شركات القطاع لزيادة الإنتاج المحلي و إعطاء أولوية لعمليات الاستكشاف وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

كما اكد على أهمية مشروعات كفاءة و ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالحقول لما تحققه من وفر مالي وتقليص الفاتورة الاستيرادية وتوفير الوقود التقليدي خاصة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أثرها البيئي في تقليل الانبعاثات.

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بتوجه قطاع البترول نحو توليد الطاقة بالمواقع الإنتاجية من المصادر المتجددة، مؤكداً أنه توجه اقتصادي وبيئي كفء يحقق الاستدامة ويوفر من الوقود التقليدي .

واستعرض محمد عبد المجيد، رئيس الشركة العامة للبترول أبرز جهود الشركة لتطبيق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاج.

وأوضح أن الشركة نجحت في إعادة الاستكشاف داخل الحقول القديمة بطرق غير تقليدية لأول مرة باستخدام الذكاء الاصطناعي ( AI) مما أسفر عن تحقيق كشفين هامين بحقول الصحراء الغربية هما GPS وGPR بإجمالي إنتاج بلغ 2700 برميل يومياً، و كذلك إضافة مخزون يقدر بنحو 62.4 مليون برميل زيت مكافئ في منطقة متقادمة كان الإنتاج قد توقف بها لسنوات طويلة.

وأشار إلي نجاح تجربة تقنية التثقيب الحديثة التي ضاعفت إنتاجية الآبار إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية للتثقيب لتضاف هذه التقنية الى سلسلة طويلة من التقنيات التي كانت الشركة العامة سباقة في تطبيقها.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة اليومي 85 ألف برميل زيت مكافئ من كافة المناطق ، إلى جانب إضافة احتياطي مؤكد قابل للاسترجاع يقدر بـ 18 مليون برميل ، وحفر 113 بئراً جديدا بمختلف حقول ومناطق الشركة ، إلى جانب الانتهاء من عدد من مشروعات ربط الحقول بالشبكة القومية للكهرباء بطاقة تجاوزت 7.5 ميجاوات، للاستفادة من مزيج الطاقة المتجددة من مشروعات طاقة الرياح القومية بالزعفرانة ورأس غارب .