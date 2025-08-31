"جنوب الوادى للاسمنت" توضح حقيقة تلقيها عرض استحواذ من"العشري" للصلب

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عدم تلقيها أى عرض الشراء من مجموعة العشري لعرض شراء 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء بمبلغ وقدره 1.3 مليار جنيه وذلك حتى تاريخ انعقاد المجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/8/27 والذي بت في كافة عروض الشراء المقدمة رسمياً للشركة.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم للبورصة، فإن ذلك جاء ردًا على الأخبار المتداولة حول تقديم عرض من مجموعة العشري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء بقيمة 1.3 مليار جنيه .

وأضافت الشركة، أن العرض الأخير المقدم من مجموعة العشري للشركة بتاريخ 2025/8/27 حدد سعر الشراء بمبلغ 950,000,000 جنيه لنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء وبفارق مبلغ وقدره 276,890,000 جنيه تقريباً أقل من سعر الشراء المقدم من الشركة الإسبانية محتسباً على أساس النسبة 100% من أسهم شركة صناعات مواد البناء.

وعليه يكون سعر الشراء المعروض من مجموعة العشري لشراء حصة شركتنا بأسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء . هو 452,295,000 جنيه في حين أن سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية لشراء حصة شركتنا بأسهم شركة صناعات مواد البناء هو 584,000,000 جم وبذلك يكون سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية الأعلى وبفارق 131,705,000 جم عن السعر المعروض من مجموعة العشري.

وتابع الإفصاح، إلى كون السعر المتفق عليه مع الشركة الإسبانية هو الأعلى، فقد قامت الشركة الإسبانية بسداد وإيداع المبلغ المتفق عليه مع البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن البنوك الدائنة الدائنين المرتهنين" لشركة صناعات مواد البناء ضمانا لسداد المديونية المستحقة عليها، وبناء على ذلك حصلت الشركة الإسبانية على موافقة حماية المنافسة وموافقة البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين على نقل ملكية الأسهم المباعة لها (محملة بالرهن).

وأكدت الشركة، أن مجلس إدارتها قد اتخذ قرار الموافقة على قبول عرض الشركة الإسبانية ولتمام صفقة البيع معها باعتبار أن سعر الشراء المقدم منها هو الأعلى سعراً معروض حتى يوم انعقاد جلسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2025/8/27، وهو سعر أعلى من القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل عن المركز المالي المعتمد في 30 يونيو 2025 لشركة صناعات مواد البناء .

واستكملت الشركة، أنه لم يكن هناك جدية في العرض المقدم من مجموعة العشري باعتباره مشروط بعمل مزاد في ضوء أن تلك الأسهم مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري ممثلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين.