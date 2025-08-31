كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الدواجن، والسكر، والدقيق، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والسمك البلطي، الجبن الأبيض، واللبن السائب، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

