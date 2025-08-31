إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب

01:35 م الأحد 31 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الدواجن، والسكر، والدقيق، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والسمك البلطي، الجبن الأبيض، واللبن السائب، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع السكر .. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذهب الحديد الدواجن الدقيق
