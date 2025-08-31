"أوراسكوم كونستراكشون" تدرج أسهمها في سوق أبو ظبي 11 سبتمبر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي إدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية الموافق 11 سبتمبر المقبل،وجاء ذلك وفق اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 12 أغسطس 2025.

وبحسب البيان المرسل للبورصة، ووافق المساهمون – خلال انعقاد الجمعية- على جميع القرارات الغير عادية بنقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة من ناسداك دبي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ونقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي (ADGM).

وتابعت الشركة، أنه سيبقى القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (EGX) بالتداول بدون أي تأثير.

وأضافت الشركة، أنه سيتم نقل أسهم الشركة المدرجة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد إيقاف التداول في ناسداك دبي، وبذلك سيكون إدراج أسهم الشركة بقيد مزدوج في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية.

وأوضحت أنه سيتم تحديد سعر افتتاح التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بناءً على آخر سعر إغلاق في البورصة المصرية بتاريخ 10 سبتمبر 2025 ، وسيتم تحويله إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قِبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في التاريخ نفسه. وسيتم تداول أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول ORAS.