كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، 26% على أساس سنوي إلى نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان من المجلس اليوم، فإن هذه الأرقام تعكس، وفقاً لرؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بداية مرحلة جديدة أكثر توسعاً في الأداء التصديري للقطاع.

وأكد فاضل مرزوق، رئيس المجلس، أن هذا الزخم سيتضاعف ابتداءً من أغسطس 2025، متوقعاً تسجيل نمو إضافي يصل إلى 35% بفضل المساندة الكبيرة التي يقدمها المجلس للشركات.

وكذلك الجهود المبذولة لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة من الصين وتركيا، ضمن خطط متكاملة مع الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة، وفق مرزوق.

وقال مرزوق، إن استمرار وتيرة النمو الحالية، والتي تتراوح شهرياً بين 30 % و35%، سيدفع الصادرات إلى تحقيق رقم غير مسبوق يتجاوز 3.7 مليار دولار بنهاية العام، في سابقة تاريخية للقطاع بنسبة نمو لن تقل عن 35%.

ووضع المجلس مستهدفاً طموحاً على المدى المتوسط، يتمثل في الوصول إلى 12 مليار دولار بحلول 2031، عبر استراتيجية ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإدخال شركات من القطاعات الصغيرة والمتوسطة إلى دائرة التصدير.

وأشار مرزوق، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضخ استثمارات كبيرة من شركات أجنبية، خاصة من تركيا والصين، وكذلك توسعات المصانع المحلية بما يعزز القدرات الإنتاجية ويهيئ المناخ لتحقيق قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويسعى المجلس، لزيادة الحضور المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية وكذلك كندا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس بالفيوم والمنيا.

وعن الأسواق الرئيسية، أوضح رئيس المجلس، أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بالمركز الأول كأكبر مستورد من مصر بقيمة 760 مليون دولار مقابل 653 مليون دولار بزيادة 16%.

كما حققت الصادرات إلى تركيا نمواً استثنائياً بلغ 91% لتسجل 226 مليون دولار، بينما قفزت الصادرات إلى السعودية بنسبة 97% لتبلغ 183 مليون دولار مقارنة بـ 93 مليون دولار.