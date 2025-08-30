كتبت- دينا كرم:

حقق سعر الجنيه الذهب مكاسب بنحو 720 جنيهًا منذ قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 2% إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

وأنهى الذهب تعاملاته يوم الأربعاء، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، عند مستوى 36800 جنيه للجنيه الذهب، بينما صعد يوم الخميس – يوم القرار – إلى 37000 جنيه، وواصل الارتفاع يوم الجمعة لينهي التعاملات عند 37240 جنيهًا.

وبحلول اليوم، ارتفع الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا، ليسجل زيادة إجمالية بلغت نحو 720 جنيهًا منذ قرار خفض الفائدة.

