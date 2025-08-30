كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن هناك نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.



وأشار كجوك، إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.



وأشار إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.