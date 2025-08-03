كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية أنها تمتلك 24.17% في شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية .

وبحسب البيان المرسل للبورصة، أفصحت أن شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية تمتلك نسبة 9.579841 % في شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية.

وقد نوهت شركة بولى سيرف للزراعة والصناعات الغذائية بيع حصتها في شركة النيل للزراعة عليه قامت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بتكليف مستشار مالى مستقل وذلك لإعداد دراسة تحديد القيمة العادلة وقد وردت الدراسة وتم تحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بمبلغ 1652 جنيه.

وأضافت، أن الشركة ستقوم بالإفصاح عن ملخص تلك الدراسة بعد انتهاء المفاوضات وقبل التنفيذ و مرفق بها تقرير مراقب الحسابات .