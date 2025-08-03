معيط: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بـ صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن حجم الدين الخارجي لمصر انخفض بعد صفقة رأس الحكمة والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تحسن وضع الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن أي صدمات جديدة خلال الفترة المقبلة سيكون الاقتصاد المصري قادرًا على استيعابها دون أن تترك آثارًا سلبية على المواطنين.

وفي تعليقه على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية، قال معيط: "كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا في وضع أفضل مما كنا عليه خلال العامين الماضيين