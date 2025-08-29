إعلان

خبير اقتصادي: مصر مرشحة لقيادة حركة التجارة والاستثمار في المنطقة

09:56 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الدكتور محمد الشوادفي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تطوير شبكة الموانئ المصرية عكس رؤية استراتيجية رسخت مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

خلال مداخلته عبر قناة "إكسترا لايف"، قال الشوادفي، إن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب قناة السويس كممر ملاحي عالمي، يجعلها مرشحة لقيادة حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة ركزت على تحديث الموانئ البحرية والجافة، مع إدخال نظم إدارية متقدمة لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية. وأضاف أن إنشاء موانئ جديدة وتوسيع الموانئ القائمة ساهم في تعزيز قدرة مصر على جذب تجارة الترانزيت، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي.

وتابع الشوادفي مشيرًا إلى أن الإصلاحات التشريعية في المنظومة الجمركية، مثل تطبيق الدفع الإلكتروني، جعلت الإجراءات أكثر سلاسة وتتماشى مع متطلبات التجارة العالمية.

وأكد أن إنشاء مناطق تنموية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز دور مصر كحلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الشوادفي إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة للالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى مثل المونوريل والقطار السريع، مؤكدًا أن تسريع التنفيذ يعد عنصرًا حاسمًا في خفض التكاليف وتعزيز التنافسية.

وتابع أن الرؤية الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016 ترتكز على التكامل بين النقل والموانئ والصناعة، مما يحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على القيمة المضافة ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.

