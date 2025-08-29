كيف ترسل أموالك من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول؟

كتبت- آية محمد:

يحتاج الكثير من المصريين العاملين بالخارج إلى إرسال أموال إلى أهلهم وأقاربهم داخل مصر، سواء لمساعدتهم في مصاريف المعيشة أو في الظروف الطارئة أو حتى في المناسبات المختلفة.

ومع تطور الخدمات المالية الرقمية أصبح بإمكانهم تحويل الأموال بسهولة عبر المحافظ الإلكترونية دون الحاجة لزيارة البنوك أو شركات الصرافة، حيث تتيح شركات المحمول الأربعة " إي آند، واورنج، وفودافون، ووي" خدمات استلام الحوالات الدولية بالجنيه المصري.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات

المحمول الأربعة:

إي آند موني

1- التوجه إلى وكيل "موني جرام" أو استخدام تطبيق "موني جرام".

2- إيداع المبلغ وإدخال رقم محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم.

3- يتم إرسال الأموال بعملة البلد المرسل منها.

4- يشترط أن يمتلك المستلم محفظة إي آند كاش نشطة في مصر.

اورنج كاش

1- زيارة أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة المرسل منها.

2- تزويد الوكيل ببيانات المستلم: الاسم، ورقم البطاقة القومي، ورقم محفظة اورنج كاش.

3- اختيار الوكيل "اورنج كاش" كمستلم للتحويل.

4- يجب التأكد من أن المحفظة نشطة لاستقبال الأموال.

وتصل الحوالة في خلال يوم إلى يومين عمل دون الحاجة لزيارة الفرع.

فودافون كاش

1- يمكن للمرسل تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة إما عن طريق زيارة فرعها أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.

2- في حال توفر منصة رقمية للبنك الشريك يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة للتحويل لمحفظته.

3- لا يحتاج المستلم لأي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة حيث تصله الأموال فورًا.

وي باي

1- يزور المرسل أحد فروع مقدمي خدمة التحويلات الدولية المتاحة لديها خدمة تحويل الأموال للمحافظ.

2- تزويد الوكيل برقم محفظة وي باي الخاصة بالمستلم بشكل صحيح.

3- تصل الأموال إلى المحفظة في نفس اللحظة بشرط أن تكون نشطة.