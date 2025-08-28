إعلان

5.6 مليار جنيه إيرادات "البتروكيماويات المصرية" خلال 2024/2025

09:59 م الخميس 28 أغسطس 2025

خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات ال

كتبت- دينا كرم:

استعرض أحمد مُوقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، نتائج الأعمال عن العام المالي 2024 / 2025، مشيراً إلى أن إيرادات الشركة بلغت 5.6 مليار جنيه، تضمنت عائد صادرات منتجي البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية بقيمة 25 مليون دولار خلال العام الي أسواق دول البرازيل وتركيا والهند واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص والمغرب ورومانيا .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية للعام المالي 2024/2025، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد على أن الشركة انتهت من مجموعة من برامج التطوير منها مشروع بمصنع إنتاج البولي فينيل كلوريد PVC لرفع الطاقة الإنتاجية من 80 ألف طن إلى 100 ألف طن سنوياً من المنتج الذي يدخل في صناعات كالمواسير و البناء والتشييد والكابلات الكهربائية وغيرها، كما تواصل الشركة تنفيذ مشروع وحدة تركيز مادة الصودا الكاوية بطاقة تصميمية تبلغ 50% من الوحدة الحالية بهدف زيادة الإنتاج.

وأضاف أنه تم تحقيق الخطة الإنتاجية من منتج PVC بكمية مقدارها 65 ألف طن و من الصودا الكاوية بكمية مقدارها 55 ألف طن.

