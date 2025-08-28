"جولد بيليون" تكشف مصير الذهب بعد خفض المركزي الفائدة

كتبت- منال المصري:

قالت منصة جولد بيليون في تحليلها الفني إن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار2% لتصبح الفائدة على الإيداع عند 22% وعلى الإقراض عند 23% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.5%، قد يكون بداية للتأثير بشكل مباشر ومحدود على حركة الذهب لكن على المدى المتوسط عند استحقاق الشهادات البنكية.

وأشار تحليل جولد بيليون في بيان لها اليوم إلى أنه من المتوقع أن تتأثر جاذبية الشهادات البنكية بعد انخفاض أسعار الفائدة وتراجع العائد، ولكن قد لا نشهد تأثير مباشر لهذا نظراً لأن الأفراد لن يلجئوا إلى كسر الشهادات قبل انتهاء مدتها وضيع العائد المرتفع للشهادة.

أيضاً هناك شريحة عريضة من أصحاب الشهادات من كبار السن وأصحاب المعاشات يفضلون العائد الثابت للشهادة والابتعاد عن المخاطرة، وبالتالي سيظل هناك طلب على الشهادات بشكل عام بسبب العائد المرتفع الذي تقدمه والوضع المستقر للقطاع البنكي، بالتالي لن يكون هناك تأثير مباشر واضح على سعر الذهب المحلي الذي يستمر في التأثير بتغيرات حركة سعر الصرف بالإضافة إلى سعر أونصة الذهب العالمي.

وأوضح التحليل أنه عند استحقاق الشهادات البنكية قريباً سنراقب معدلات خروج السيولة النقدية من البنوك، وفي هذه الحالة ستنتقل هذه السيولة إلى البورصة والذهب، ليجد المعدن النفيس المزيد من الدعم على المستوى المتوسط.