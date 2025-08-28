كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 28-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3083 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164363 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3399 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.