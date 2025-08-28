إعلان

انخفاض السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

01:03 م الخميس 28 أغسطس 2025

السكر

background

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والفول، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.62 جنيه، بزيادة 3.44 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.21 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.52 جنيه، بتراجع 1.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.37 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.36 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 57.73 جنيه، بتراجع 2.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.15 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.37 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.85 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.82 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.44 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.03 جنيه، بتراجع 5.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.44 جنيه، بزيادة 4.25 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.68 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.46 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

السكر أسعار السلع أسعار زيت عباد الشمس
