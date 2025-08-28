إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

12:36 م الخميس 28 أغسطس 2025

أسعار مواد البناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما ارتفع سعر الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36475.34 جنيه، بتراجع 348.89 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39345.86 جنيه، بتراجع 88.99 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4095 جنيه، بزيادة 42.78 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء انخفاض الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة