كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.90 % عند مستوى 35676 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 56 مليون جنيه. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 24.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 80.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.26% عند مستوى 35358 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.