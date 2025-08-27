تعرف على كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

كتبت- آية محمد:

يعاني العديد من المستخدمين من مشكلات انقطاع المكالمات وضعف جودة الصوت بسبب ضعف الشبكة.

وتحل خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" تلك المشكلة، حيث تتيح إجراء واستقبال المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساعد على تحسين جودة الاتصال، خاصة داخل المباني المرتفعة أو في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية.

وتأتي تكلفة تلك الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد وآيفون:

على هواتف أندرويد:

1- ادخل إلى الإعدادات.

2- انتقل إلى الاتصالات أو الشبكة والإنترنت "حسب نوع هاتفك".

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- قم بتشغيل ميزة مكالمات Wi-Fi.

على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اضغط على مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi على هذا الجهاز.

