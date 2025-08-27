ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
10:25 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتبت- آية محمد:
ارتفعت أسعار الجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 110 و 210جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و420 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.
