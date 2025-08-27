إعلان

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:25 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 110 و 210جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و420 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور الجمبري
