كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب في مصر، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 26-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3060 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3934 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 3375 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.