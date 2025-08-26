ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة رئيس البورصة الجديد؟

كتبت – أمنية عاصم:

حدد خبراء أسواق المال الذين تحدثوا مع " مصراوي" أهم الملفات التي ستكون مطروحة على طاولة رئيس البورصة الجديد في مقدمتها تنفيذ الطروحات الحكومية أو الخاصة التي ستأتي على رأس الأولويات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين إسلام عبد العظيم عزام، الذي يحظى بخبرة تصل إلى 25 عاما بسوق المال، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام خلفا لـ "أحمد الشيخ".

تقلد عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

الطروحات الحكومية على رأس الأولويات

يرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،أن ملف الطروحات الحكومية والخاصة سيكون على رأس أولويات الرئيس الجديد للبورصة، باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق.

تخطط الحكومة المصرية لجمع بين 5 إلى 6 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة خلال العام المالي 2025- 2026 الذي يبدأ من النصف الثاني من العام الحالي.

ومن بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هي وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وأشار عمارة إلى أن تفعيل أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وصانع السوق، سيمثل أحد المحاور الرئيسية التي سيهتم بها "عزام"، لما لهذه الأدوات من دور في زيادة السيولة وتعزيز كفاءة التداول.

وفسّر حديثة فيما يتعلق بالمشتقات المالية في البورصة، قائلًا: "توجد أنواع عديدة منها، تتمثل أهمها في السواب (Swap)، وخيار الشراء (Call Option)، وخيار البيع (Put Option)".

ولفت عمارة إلى أن رئيس البورصة الجديد يشتهر بما يُعرف بـ"فلسفة الرقابة عن بُعد"، موضحًا أن تلك الفلسفة يعتمد على وضع معايير وضوابط ملزمة لشركات التداول ومتابعة مدى التزامها من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، بدلًا من التدخل المباشر، مؤكدًا أهميتها لسوق المال،

وأكد أن شركات الوساطة المالية لديها البنية التحتية الجيدة التي تتيح لها التعامل مع هذه التكنولوجيا، موضحًا أن هذه الفلسفة ساعدت من قبل في فرض معايير الحوكمة، وربط الشركات إلكترونيًا مع مصر للمقاصة وبرامج البورصة، إلى جانب إلزامها بإنشاء مواقع إلكترونية لنشر الإفصاحات بما يضمن الشفافية.

وأضاف عمارة، أن التوسع في الرقابة الرقمية شمل أيضًا السماح بعقد اجتماعات "زووم" للمقابلات الخاصة ببعض التراخيص بدلًا من اللقاءات المباشرة، وهو ما يعكس توجهًا لتبني التكنولوجيا المالية بشكل أكبر.

وأكدوا أن نجاح هذه المنظومة سيسهم في تهيئة بيئة السوق لاستقبال الطروحات الجديدة، ودعم قدرة البورصة على المنافسة إقليميًا.

أدوات مالية جديدة

واتفقت معه راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، حول أن ملف الطروحات الحكومية والخاصة يأتي على رأس الأولويات، باعتباره السبيل لتعزيز عمق السوق وزيادة السيولة وجذب مستثمرين جدد؛ لذلك لابد من تسريع وتيرة العمل فيه.

وأوضحت أن رئيس البورصة الجديد، لديه خلفيته أكاديمية وعلمية في التمويل، سيكون قادرًا على صياغة آليات لتسريع الطروحات دون الإضرار بسيولة السوق.

وأشارت إلى أهمية الإسراع في تفعيل أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات والعقود المستقبلية والخيارات، إلى جانب تفعيل آلية "صانع السوق"، موضحة أن شركة بلتون القابضة هى الوحيدة التى حصلت على رخصة للتعامل بها.

وأشارت إلى أن آلية "صانع السوق " ما زالت تواجه تحديات محلية تتعلق بالسيولة المحدودة؛ لذلك لابد من العمل على إيجاد حلول لتفعيلها بالسيولة المتاحة أو العمل على زيادة عدد الشركات لزيادة حجم السيولة بالسوق.

ولفتت إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، والذي لا يتجاوز حاليًا 220 شركة، يمثل تحديًا أمام الرئيس الجديد، بجانب ضرورة رفع عدد المستثمرين الذين يقدروا بحوالي مليون مستثمر، يعد محدودًا مقارنة بحجم السكان.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في آلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع على المكشوف)، والتي لم تفعل حتى الآن بشكل فعال نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف إقبال المستثمرين المحليين عليها. ورغم ذلك،أكدت على أن هذه الأداة أصبحت ضرورية لمواكبة الأسواق المجاورة وجذب الاستثمارات الأجنبية، على أن يتواكب ذلك مع رفع وعي المستثمرين المحليين تدريجيًا.

