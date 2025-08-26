إعلان

اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:08 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.26% عند مستوى 35358 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11 %، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.16 مليار جنيه. فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 11.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.17 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 استقر عند مستوى 35810 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

