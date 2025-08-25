كتبت- دينا كرم:

قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن نسبة التخفيضات في أسعار المستلزمات بمعرض "أهلاً مدارس" هذا العام تصل إلى 25%.

وأشار إلى أن أسعار كافة الأدوات المدرسية شهدت تراجعًا يتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضي.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، قال خلال اجتماع عقده مع رؤساء الغرف التجارية إن معارض "أهلاً مدارس" تأتي ضمن المبادرات التي تحرص الوزارة على تنظيمها بالتعاون مع الغرف التجارية لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتسهيل حصولها على احتياجاتها، خاصة مع دخول المدارس.

وأشار أبو جبل إلى أن المعارض الرئيسية ستنطلق اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ولمدة شهر كامل، مع تقديم تخفيضات كبيرة على الأدوات المكتبية، الزي المدرسي، الحقائب والأحذية.

وأوضح أن انخفاض الأسعار يرجع إلى تراجع سعر الدولار وزيادة وفرة المعروض من المستلزمات، لافتًا إلى أن جميع الأدوات مثل الكشاكيل والكراسات والألوان وباقي مستلزمات الدراسة شهدت تراجعًا ملحوظًا.

وأضاف أبو جبل أن المعرض يعد فرصة جيدة للأسر المصرية للحصول على احتياجات أبنائهم بأسعار مخفضة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا مع أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة معارض "أهلاً مدارس" في جميع المحافظات، وضمان توافر المستلزمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية، أن المعرض الرئيسي سيقام في أرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة نحو 50 شركة، وسيضم بجانب الأدوات المدرسية سلعًا غذائية ضمن مبادرة الدولة لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار السلع مثل الدواجن ستكون أقل من السوق بشكل ملحوظ.

وأضاف عشري أن الغرفة تتحمل تكاليف تجهيز المعرض بالكامل، بينما توفر الدولة الأرض مجانًا، لافتًا إلى أن هذا العام سيشهد أيضًا توفير أدوات خاصة بالجامعات العملية مثل كليات الطب والهندسة وطب الأسنان.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المعارض هو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير مستلزمات العام الدراسي بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

