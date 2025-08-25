إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:37 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

مصانع الأسمنت

background

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر طن الأسمنت وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37262.08 جنيه، بزيادة 1262.08 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39980.4 جنيه، بتراجع 62.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3880.96 جنيه، بتراجع 154.75 جنيه.

انخفاض الأسمنت أسعار مواد البناء الأسواق
