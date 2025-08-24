إعلان

انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:38 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الخيار

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البطاطس، والخيار، والفلفل الحامي، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والليمون، والتفاح، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات
الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 16 جنيهًا و24 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة
كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، بزيادة جنيهين،

الخيار البطاطس سوق العبور
