كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"- التابعة لوكالة فيتش العالمية- أن ينمو سوق الهواتف المحمولة المصري بمعدل قوي حتى 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، مع استهداف مصر أن تصبح مركزا إقليميا للتصدير.

ورجحت في تقرير لها حول مصر زيادة مبيعات الهواتف المحمولة في مصر من 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.4%.

بعد أن كانت مصر تعتمد كليًا على الواردات، بدأت الآن بتجميع أجهزة من علامات تجارية كبرى مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وفق تقرير المؤسسة.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية اقتصادية أوسع نطاقًا لتلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.

إنتاج 3 ملايين هاتف سنويا بمصر

بحسب "فيتش سوليوشنز" فإن إنتاج الهواتف الذكية محليًا في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا حيث ارتفع الإنتاج السنوي من مستوى منخفض نسبيًا في 2019 إلى حوالي 1.5 مليون جهاز بحلول 2021.

وفي 2022، تجاوز التجميع المحلي مليوني وحدة مع بدء تشغيل مصانع جديدة.

وبحلول 2024، كانت المصانع المصرية تنتج حوالي 3 ملايين هاتف سنويًا.

انخفاض استيراد الهواتف كاملة الصنع

تزامنت هذه الزيادة في التصنيع المحلي مع القضاء التام تقريبًا على واردات الهواتف المحمولة، حيث تُظهر بيانات التجارة الرسمية أن واردات أجهزة الاتصالات انخفضت من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط بحلول عام 2024.

زيادة استيراد قطع الغيار

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية وقطع غيار الإلكترونيات الاستهلاكية من 91 مليون دولار و691 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار أمريكي في 2024، على التوالي.

يشير هذا التحول في مزيج الواردات بقوة إلى التحول من استيراد الهواتف الذكية الجاهزة إلى استيراد قطع الغيار والمكونات للتجميع المحلي، بما يتماشى مع السياسة الصناعية في مصر والنمو السريع لقدرات التجميع.