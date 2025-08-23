كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 23-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

