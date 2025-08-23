



كتبت- دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم السبت 23-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.



سعر الذهب اللحظي



تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5228 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52280 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162590 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.99 % إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.