خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأرز والأسمنت والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الأرز، والأسمنت، و الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ينخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

